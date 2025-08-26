Casa Notícias Igreja Católica celebra em agosto o mês das vocações
Igreja Católica celebra em agosto o mês das vocações

Tradicionalmente em agosto a Igreja Católica celebra em agosto o mês das vocações, criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para marcar a data em Andradas foi realizada uma caminhada com a presença dos grupos de evangelização.

