Tradicional Festa do Asilo é encerrada com o desfile de donativos pelas ruas da cidade

Postado em 22 horas atrás
A tradicional Festa do Asilo São Vicente de Paulo se encerrou nesse domingo, dia 24, com o desfile dos donativos pelas ruas da cidade , em seguida foi realizado o leilão de gado. Por mais um ano a comunidade colaborou com a entidade.

