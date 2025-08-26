Tradicional Festa do Asilo é encerrada com o desfile de donativos pelas ruas da cidade

Tradicional Festa do Asilo é encerrada com o desfile de donativos pelas ruas da cidade

A tradicional Festa do Asilo São Vicente de Paulo se encerrou nesse domingo, dia 24, com o desfile dos donativos pelas ruas da cidade , em seguida foi realizado o leilão de gado. Por mais um ano a comunidade colaborou com a entidade.