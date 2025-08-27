Corrida Passos para a liberdade e o encontro Mamaço acontece domingo, 31 de agosto.

Um evento que vai realçar o combate a violência contra a mulher e a importância de incentivar o aleitamento materno. As secretarias da prefeitura de Andradas se uniram para desenvolver duas ações que vão celebrar dois movimentos importantes, o agosto lilás e o dourado. Será realizado no próximo domingo, 31 de agosto, a corrida Passos para a liberdade e o encontro denominado Mamaço , as duas atividades acontecerão no Parque Municipal