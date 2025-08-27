Casa Notícias TV Atende – Deputado Estadual Rodrigo Lopes fala sobre investimentos na zona rural de Andradas.
Notícias

TV Atende – Deputado Estadual Rodrigo Lopes fala sobre investimentos na zona rural de Andradas.

Postado em 1 hora atrás
9 segunda leitura

TV Atende – Deputado Estadual Rodrigo Lopes fala sobre investimentos na zona rural de Andradas.

Veja também

Corrida Passos para a liberdade e o encontro Mamaço acontece domingo, 31 de agosto.

Um evento que vai realçar o combate a violência contra a mulher e a importância de incenti…