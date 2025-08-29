Casa Notícias Alunos da APAE desenvolvem atividades no mercado de trabalho
Notícias

Alunos da APAE desenvolvem atividades no mercado de trabalho

Postado em 4 horas atrás
30 segunda leitura

APAE de Andradas comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com uma programação bem diversificada. Uma das ações mais importantes da inclusão é o dia em que os alunos vivenciam a experiência do mercado de trabalho

Veja também

Policia Militar realiza acompanhamento de vitimas de violência

Neste mês o tema violência contra mulher ganha destaque com o movimento Agosto Lilás. Os ó…