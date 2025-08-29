Alunos participam de premiação de concurso de redação com o tema Agosto Lilás.

Polícia Civil e Secretaria de Educação da Prefeitura de Andradas realizam cerimônia de premiação do Concurso de redação, os estudantes foram convidados a refletir e escrever sobre a importância do combate a violência contra a mulher, através do Movimento Agosto Lilás . O trabalho envolveu a participação de cerca 400 estudantes das escolas públicas e privadas.