Casa Notícias Alunos participam de premiação de concurso de redação com o tema Agosto Lilás.
Notícias

Alunos participam de premiação de concurso de redação com o tema Agosto Lilás.

Postado em 8 horas atrás
43 segunda leitura

Polícia Civil e Secretaria de Educação da Prefeitura de Andradas realizam cerimônia de premiação do Concurso de redação, os estudantes foram convidados a refletir e escrever sobre a importância do combate a violência contra a mulher, através do Movimento Agosto Lilás . O trabalho envolveu a participação de cerca 400 estudantes das escolas públicas e privadas.

Veja também

Policia Militar realiza acompanhamento de vitimas de violência

Neste mês o tema violência contra mulher ganha destaque com o movimento Agosto Lilás. Os ó…