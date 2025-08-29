Casa Notícias Andradas conta agora com o espaço Leidi Mariana Enfermagem Integrada
Notícias

Andradas conta agora com o espaço Leidi Mariana Enfermagem Integrada

Postado em 8 horas atrás
34 segunda leitura

Foi inaugurado na manhã do último domingo, dia 24, em Andradas um novo espaço , Leidi Mariana Enfermagem Integrada , que oferece serviços especializados em cada fase da vida, acompanhamento da gestação, pós parto, amamentação e a laserterapia que pode ser utilizada para diversos tratamentos também na fase adulta

Veja também

Policia Militar realiza acompanhamento de vitimas de violência

Neste mês o tema violência contra mulher ganha destaque com o movimento Agosto Lilás. Os ó…