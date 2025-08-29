Casa Notícias Andradas vai sediar o 12º Encontro de Autos Antigos
Andradas vai sediar o 12º Encontro de Autos Antigos

Postado em 8 horas atrás
28 segunda leitura

Andradas vai sediar no próximo domingo, 31 de agosto, à partir das 8 horas da manhã um evento para quem gosta de clássicos , é o Décimo segundo encontro de autos antigos na Praça Dr. Alcides Mosconi. A realização é do Clube Andracar

