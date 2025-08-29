Casa Notícias Colégio Junqueira de Andradas realiza mais uma edição da festa dos ventos
Colégio Junqueira de Andradas realiza mais uma edição da festa dos ventos

Postado em 4 horas atrás
20 segunda leitura

Colégio Junqueira de Andradas realiza mais uma edição da festa dos ventos , as famílias tiveram a oportunidade de passar momentos especiais com os estudantes no Parque Municipal

