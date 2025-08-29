Casa Notícias Estudantes Andradas participaram do projeto “Show de Talentos – Juventude em Cena”
Estudantes Andradas participaram do projeto “Show de Talentos – Juventude em Cena”

Postado em 8 horas atrás
Os estudantes Andradas participaram do projeto “Show de Talentos – Juventude em Cena”, que integra a programação de uma semana especial promovida pela Secretaria Estadual de Educação. Na escola Alcides Mosconi as apresentações foram repletas de arte, dança, poesia e música, que emocionaram a todos os presentes.

