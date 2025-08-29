Casa Notícias Policia Militar realiza acompanhamento de vitimas de violência
Postado em 4 horas atrás
Neste mês o tema violência contra mulher ganha destaque com o movimento Agosto Lilás. Os órgãos de segurança aproveitam esse período para desenvolver ainda mais campanhas de conscientização, além das ações que já são feitas durante todo o ano.

