TV Atende – Médico Márcio Eli de Pontes Tema: Agosto Dourado
-
Policia Militar realiza acompanhamento de vitimas de violênciaNeste mês o tema violência contra mulher ganha destaque com o movimento Agosto Lilás. Os ó…
-
Alunos da APAE desenvolvem atividades no mercado de trabalhoAPAE de Andradas comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltip…
-
Queimadas aumentam nos últimos dias na regiãoQueimadas aumentam nos últimos dias na região …
-
Colégio Junqueira de Andradas realiza mais uma edição da festa dos ventosColégio Junqueira de Andradas realiza mais uma edição da festa dos ventos , as famílias ti…
-
TV Atende – Casa Arco-Íris realiza balanço dos últimos eventos que entidade participouTV Atende – Casa Arco-Íris realiza balanço dos últimos eventos que entidade particip…
-
Alunos participam de premiação de concurso de redação com o tema Agosto Lilás.Polícia Civil e Secretaria de Educação da Prefeitura de Andradas realizam cerimônia de pre…
Veja também
Policia Militar realiza acompanhamento de vitimas de violência
Neste mês o tema violência contra mulher ganha destaque com o movimento Agosto Lilás. Os ó…