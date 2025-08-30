Casa Notícias Empresários participam da primeira imersão do método Avance em Andradas
Empresários participam da primeira imersão do método Avance em Andradas

Postado em 8 horas atrás
Nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, aconteceu no Porto das Asas Hotel a primeira imersão do método Avance, desenvolvido pelos especialistas em gestão, liderança e expansão Carol Martinelli e Paulo Vitor Guimarães.

