Plenário da Câmara está aberto para as pessoas que tenham interesse em agendar eventos públicos

O plenário da Câmara Municipal de Andradas está aberto para as pessoas que tenham interesse em agendar eventos públicos. Nesta semana foi a vez dos alunos da APAE participarem de uma sessão especial de cinema.