Polícia Civil apura crime de maus-tratos contra animais em Machado

Dois cães de pequeno porte foram resgatados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa segunda-feira (1/9), após denúncia informando possível caso de maus-tratos por parte de uma tutora, residente na cidade de Machado, Sul do estado.

Conforme informado, um dos animais estaria com uma corda apertada no pescoço e com ferimentos pelo corpo. A equipe policial compareceu ao endereço indicado para verificar a situação. No interior da residência, não foi encontrada água ou alimento disponíveis, embora houvesse recipiente de água e acesso à área externa da casa.

A tutora dos cães estava no imóvel no momento das buscas e alegou não saber como os animais se feriram. Ela afirmou que estava fora da cidade, período em que os vizinhos se propuseram a alimentar os animais. Ainda segundo ela, os cães haviam acabado de se alimentar, motivo pelo qual não tinha mais alimento no recipiente.

Os cães foram encaminhados para atendimento veterinário e, posteriormente, à Associação Quatro Patas, mediante consentimento da tutora, garantindo abrigo e cuidados necessários.

Laudos médico veterinário e zootécnico não constataram situação de maus-tratos, embora tenham sido encontradas lesões nos animais, sem determinação de causa ou origem. O procedimento policial segue em andamento.