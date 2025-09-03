No dia 2 de setembro, celebramos uma verdadeira lenda das estradas brasileiras: a Kombi.

No dia 2 de setembro, celebramos uma verdadeira lenda das estradas brasileiras: a Kombi. Um veículo que conquistou corações, percorreu gerações e se tornou símbolo de liberdade e aventura.