Setembro Amarelo passa a mensagem de valorização da vida

O mês de setembro marca a principal mobilização dedicada à valorização da vida e à prevenção do suicídio. Inúmeras ações são desenvolvidas para orientar e conscientizar a comunidade sobre a importância de procurar ajuda e conversar sobre esse tema.
