Setembro Amarelo passa a mensagem de valorização da vida

Postado em 18 horas atrás
O mês de setembro marca a principal mobilização dedicada à valorização da vida e à prevenção do suicídio. Inúmeras ações são desenvolvidas para orientar e conscientizar a comunidade sobre a importância de procurar ajuda e conversar sobre esse tema.

