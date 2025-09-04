Casa Notícias Associação dos tenistas amadores de Andradas realiza o Torneio Open Wayne Máquinas
Associação dos tenistas amadores de Andradas realiza o Torneio Open Wayne Máquinas

Associação dos tenistas amadores de Andradas realiza o Torneio Open Wayne Máquinas , o evento que aconteceu no Centro Esportivo Benedito Andrade Filho reuniu vários participantes desse esporte que conquista cada vez mais adeptos.

