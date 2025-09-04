Casa Notícias TV Atende – Alerta sobre o golpe do falso advogado que vem fazendo vitimas em Andradas
TV Atende – Alerta sobre o golpe do falso advogado que vem fazendo vitimas em Andradas

Um crime cibernético vem preocupando advogados mineiros e seus clientes, o golpe do falso advogado. Criminosos se passam por profissionais do direito para pedir dinheiro a pessoas que são parte de ações judiciais

