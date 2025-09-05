Casa Notícias A capital mineira do vinho é Andradas
A capital mineira do vinho é Andradas

Postado em 7 horas atrás
A capital mineira do vinho é Andradas, um título oficial concedido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) através do Projeto de Lei nº 1.946/2024. Esta lei reconhece a importância histórica e a tradição da cidade na vitivinicultura, fortalecendo o turismo e a economia local.

