Acontece neste sábado,6 de setembro, a peça Bodas de Sangue no teatro municipal

Que tal aproveitar o final de semana para viver a magia do teatro? Será apresentada em Andradas neste sábado, dia 06 de setembro, a peça Bodas de Sangue, interpretada pelo grupo de Centro Artístico Artes Insanes de São João da Boa Vista. A diretora geral Thais Miguel conta para nós vai ser esse espetáculo.

