Biblioteca da Escola Estadual Coronel João Mosconi foi revitalizada

Postado em 7 horas atrás
O novo espaço agradou os estudantes. Para deixar esse momento ainda mais especial foi convidada a escritora e pintora Carmem Giaretta que realizou uma contação de histórias. Quem mostra os detalhes pra gente são os alunos do Projeto Minha Escola na TV.

