Fogo no Jardim da Sóvis prejudica fornecimento de energia.
Acontece neste sábado,6 de setembro, a peça Bodas de Sangue no teatro municipalQue tal aproveitar o final de semana para viver a magia do teatro? Será apresentada em And…
Polícia Militar prende 432 autores de violência doméstica em Minas Gerais.Polícia Militar prende 432 autores de violência doméstica em Minas Gerais. …
Biblioteca da Escola Estadual Coronel João Mosconi foi revitalizadaO novo espaço agradou os estudantes. Para deixar esse momento ainda mais especial foi conv…
A capital mineira do vinho é AndradasA capital mineira do vinho é Andradas, um título oficial concedido pela Assembleia Legisla…
TV Atende :Com o escritor Leonardo Piana que venceu o prêmio Sesc de Literatura na categoria PoesiaTV Atende :Com o escritor Leonardo Piana que venceu o prêmio Sesc de Literatura na categor…
Passo a passo sobre como transformar sua tv de tubo para ter acesso aos canais digitais.Passo a passo sobre como transformar sua tv de tubo para ter acesso aos canais digitais. …
