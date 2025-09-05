Casa Notícias Polícia Militar prende 432 autores de violência doméstica em Minas Gerais.
Notícias

Polícia Militar prende 432 autores de violência doméstica em Minas Gerais.

Postado em 7 horas atrás
8 segunda leitura

Polícia Militar prende 432 autores de violência doméstica em Minas Gerais.

Veja também

Fogo no Jardim da Sóvis prejudica fornecimento de energia.

Fogo no Jardim da Sóvis prejudica fornecimento de energia. …