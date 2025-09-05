Casa Notícias TV Atende :Com o escritor Leonardo Piana que venceu o prêmio Sesc de Literatura na categoria Poesia
Notícias

TV Atende :Com o escritor Leonardo Piana que venceu o prêmio Sesc de Literatura na categoria Poesia

Postado em 7 horas atrás
12 segunda leitura

TV Atende :Com o escritor Leonardo Piana que venceu o prêmio Sesc de Literatura na categoria Poesia

Veja também

Fogo no Jardim da Sóvis prejudica fornecimento de energia.

Fogo no Jardim da Sóvis prejudica fornecimento de energia. …