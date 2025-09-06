Alunos escola João Mosconi produziram um vídeo sobre violência contra a mulher

Chamar a atenção da comunidade para a importância da não violência contra a mulher , esse foi o objetivo dos alunos do sétimo ano da Escola Coronel João Mosconi , que produziram um vídeo criativo sobre conscientização. Quem mostra os detalhes pra gente dessa iniciativa são os alunos do Projeto Minha Escola na TV, idealizado pela TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa.