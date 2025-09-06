Alunos escola João Mosconi produziram um vídeo sobre violência contra a mulher

Chamar a atenção da comunidade para a importância da não violência contra a mulher , esse foi o objetivo dos alunos do sétimo ano da Escola Coronel João Mosconi , que produziram um vídeo criativo sobre conscientização. Quem mostra os detalhes pra gente dessa iniciativa são os alunos do Projeto Minha Escola na TV, idealizado pela TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa.
-
Atleta de corrida de rua fala sobre as conquistas e a paixão pelo esporte.A corrida de rua é um esporte que vem cada vez mais adeptos. E depois da primeira medalha,…
-
Vacinação contra a dengue acontece em AndradasVacinação contra a dengue acontece em Andradas …
-
Câmara Municipal de Andradas promoveu a 16ª Sessão Ordinária de 2025,Na terça-feira, 2 de setembro, a Câmara Municipal de Andradas promoveu a 16ª Sessão Ordiná…
-
Fogo no Jardim da Sóvis prejudica fornecimento de energia.Fogo no Jardim da Sóvis prejudica fornecimento de energia. …
-
Acontece neste sábado,6 de setembro, a peça Bodas de Sangue no teatro municipalQue tal aproveitar o final de semana para viver a magia do teatro? Será apresentada em And…
-
Polícia Militar prende 432 autores de violência doméstica em Minas Gerais.Polícia Militar prende 432 autores de violência doméstica em Minas Gerais. …
Veja também
Atleta de corrida de rua fala sobre as conquistas e a paixão pelo esporte.
A corrida de rua é um esporte que vem cada vez mais adeptos. E depois da primeira medalha,…