Na terça-feira, 2 de setembro, a Câmara Municipal de Andradas promoveu a 16ª Sessão Ordinária de 2025, marcada por debates relevantes, votações importantes e a presença de autoridades para esclarecimentos à população.

Durante a sessão foram lidas as seguintes matérias:

● Veto Parcial 05/2025 – mensagem de veto parcial ao Autógrafo nº 28/2025, referente ao Projeto de Lei Ordinária nº 12/2025, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026.

● Projeto de Lei Ordinária nº 27/2025 (Legislativo) – atribui nome à Escola Municipal dos Gonçalves, que passará a homenagear a Sra. Marlene de Cassia da Silva Luiz.

● Projetos de Decreto Legislativo nº 03/2025 a 16/2025 – concedem o Diploma de Mérito Legislativo a 18 cidadãos andradenses, reconhecendo personalidades que contribuem para o desenvolvimento do município