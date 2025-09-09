Casa Notícias 𝙋𝙈 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙤𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚̂𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙖́𝙧𝙘𝙚𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙙𝙤 𝙚𝙢 𝙎.𝘼. 𝙙𝙤 𝙅𝙖𝙧𝙙𝙞𝙢
𝙋𝙈 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙤𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚̂𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙖́𝙧𝙘𝙚𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙙𝙤 𝙚𝙢 𝙎.𝘼. 𝙙𝙤 𝙅𝙖𝙧𝙙𝙞𝙢

Postado em 10 horas atrás
Na manhã do último sábado (6), por volta das 10h, a Polícia Militar de Santo Antônio do jardim foi acionada ao Pronto Atendimento do município após ter conhecimento de que mulher teria sido mantida em cárcere privado por quatro dias.

