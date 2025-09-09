Escola Municipal dos Gonçalves desenvolveu um projeto bem interessante de visita as roseiras. As ações começaram na semana passada e seguem até nesta terça-feira
Casa Notícias Escola Municipal dos Gonçalves desenvolveu um projeto bem interessante de visita as roseiras.
-
Os produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestreOs produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestr…
-
ACIRA lançou mais uma edição da votação do Melhor Vendedor.ACIRA lançou mais uma edição da votação do Melhor Vendedor. Essa iniciativa reconhece quem…
-
TV Atende–Loja Maçônica Fraternidade Andradense faz avaliação e prestação de contas Festa do VinhoTV Atende–Loja Maçônica Fraternidade Andradense faz avaliação e prestação de contas Festa …
-
𝙋𝙈 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙤𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚̂𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙖́𝙧𝙘𝙚𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙙𝙤 𝙚𝙢 𝙎.𝘼. 𝙙𝙤 𝙅𝙖𝙧𝙙𝙞𝙢Na manhã do último sábado (6), por volta das 10h, a Polícia Militar de Santo Antônio do ja…
-
Atleta de corrida de rua fala sobre as conquistas e a paixão pelo esporte.A corrida de rua é um esporte que vem cada vez mais adeptos. E depois da primeira medalha,…
-
Alunos escola João Mosconi produziram um vídeo sobre violência contra a mulherChamar a atenção da comunidade para a importância da não violência contra a mulher , esse …
Veja também
Os produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestre
Os produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestr…