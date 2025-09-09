Casa Notícias Os produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestre
Notícias

Os produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestre

Postado em 9 horas atrás
21 segunda leitura

Os produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestre. A expectativa é de entrega ao mercado cerca de 2 milhões de botões por mês.

Veja também

ACIRA lançou mais uma edição da votação do Melhor Vendedor.

ACIRA lançou mais uma edição da votação do Melhor Vendedor. Essa iniciativa reconhece quem…