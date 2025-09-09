Os produtores de rosas de Andradas estão otimistas com as vendas para esse segundo semestre. A expectativa é de entrega ao mercado cerca de 2 milhões de botões por mês.
