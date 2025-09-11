Foi sancionada a Lei nº 25.466, que confere a Andradas o título de Capital Mineira do Vinho.

Uma importante conquista para Andradas e para toda a região do Sul de Minas. No dia 8 de setembro de 2025, foi sancionada a Lei nº 25.466, que confere ao município o título de Capital Mineira do Vinho.