Casa Notícias Foi sancionada a Lei nº 25.466, que confere a Andradas o título de Capital Mineira do Vinho.
Notícias

Foi sancionada a Lei nº 25.466, que confere a Andradas o título de Capital Mineira do Vinho.

Postado em 17 horas atrás
25 segunda leitura

Uma importante conquista para Andradas e para toda a região do Sul de Minas. No dia 8 de setembro de 2025, foi sancionada a Lei nº 25.466, que confere ao município o título de Capital Mineira do Vinho.

Veja também

Programa Casa de Betânia, exibido pela ANTV, completa 300 edições

Programa Casa de Betânia, exibido pela ANTV, completa 300 edições …