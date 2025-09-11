Casa Notícias Peça “Bodas de Sangue” foi apresentada em Andradas
Peça “Bodas de Sangue” foi apresentada em Andradas

Postado em 17 horas atrás
No último sábado, 06 de setembro, o Teatro Municipal Stivanin Giuseppe foi palco da Peça “Bodas de Sangue” apresentada pelo Centro Artístico Artes Insanes de São João da Boa Vista.

