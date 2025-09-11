Casa Notícias Presidente da Associação da Comunidade Cigana KALON fala sobre a participação na Festa do Vinho.
Notícias

Presidente da Associação da Comunidade Cigana KALON fala sobre a participação na Festa do Vinho.

Postado em 18 horas atrás
11 segunda leitura

Presidente da Associação da Comunidade Cigana KALON fala sobre a participação na Festa do Vinho.

Veja também

Programa Casa de Betânia, exibido pela ANTV, completa 300 edições

Programa Casa de Betânia, exibido pela ANTV, completa 300 edições …