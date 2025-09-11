Santa Casa realiza Terceira Edição da Tarde de Boteco

Você que deseja se divertir e também ajudar a Santa Casa de Casa de Andradas têm a opção de participar da Terceira Edição da Tarde de Boteco que será realizada no próximo sábado, 13 de setembro, no Clube Geri da Icasa . O evento será marcado por apresentações de música ao vivo e deliciosos petiscos.
