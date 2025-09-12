Casa Notícias Moradores do bairro David de Paula não tem sinal de telefonia móvel
Moradores do bairro David de Paula não tem sinal de telefonia móvel

Postado em 14 horas atrás
Os moradores do bairro David de Paula relataram para a equipe de jornalismo da ANTV as dificuldades que enfrentam durante muitos anos devido à falta de uma torre de telefonia no local. O assunto também virou pauta dos vereadores na Câmara Municipal.

