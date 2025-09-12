Casa Notícias Vitivinicultores de Andradas participam do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR
Vitivinicultores de Andradas participam do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR

Postado em 14 horas atrás
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR oferece o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, conhecimento como ATeG. Tem como principal objetivo atender produtores rurais de todas as regiões brasileiras, possibilitando o acesso a um modelo de assistência técnica.

