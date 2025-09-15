Casa Notícias Acontece neste final de semana no teatro municipal a exposição “Andradas um olhar especial”
Notícias

Acontece neste final de semana no teatro municipal a exposição “Andradas um olhar especial”

Postado em 21 horas atrás
15 segunda leitura

Acontece neste final de semana no teatro municipal a exposição “Andradas um olhar especial” realizado pela fotógrafa Tânia França

Veja também

Uma preocupação do setor de saúde é com o câncer de pele. Uma campanha acontece neste mês

Uma preocupação do setor de saúde é com o câncer de pele. Uma campanha acontece neste mês …