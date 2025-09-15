TV Atende – Andradas Beer Festival acontece em novembro em Andradas
-
Uma preocupação do setor de saúde é com o câncer de pele. Uma campanha acontece neste mêsUma preocupação do setor de saúde é com o câncer de pele. Uma campanha acontece neste mês …
-
Acontece neste final de semana no teatro municipal a exposição “Andradas um olhar especial”Acontece neste final de semana no teatro municipal a exposição “Andradas um olhar especial…
-
Moradores do bairro David de Paula não tem sinal de telefonia móvelOs moradores do bairro David de Paula relataram para a equipe de jornalismo da ANTV as dif…
-
Bairros de Caldas são contemplados com o programa “Minha casa minha vida rural”Bairros de Caldas são contemplados com o programa “Minha casa minha vida rural”…
-
Vitivinicultores de Andradas participam do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENARO Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR oferece o Programa de Assistência Técnica …
-
TV Atende – ‘Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade’ acontece sábado(13) em Andradas.TV Atende – ‘Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade’ acontece sábado(13…
