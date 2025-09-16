1ª edição do evento Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade acontece em Andradas

No sábado dia 13 de setembro Andradas recebeu a 1ª edição do evento Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade. A programação reuniu marcas criativas, brechós, experiências interativas e bate-papo.