1ª edição do evento Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade acontece em Andradas

Postado em 1 dia atrás
No sábado dia 13 de setembro Andradas recebeu a 1ª edição do evento Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade. A programação reuniu marcas criativas, brechós, experiências interativas e bate-papo.

