Casa Notícias Bombeiros resgatam uma vaca que caiu em uma piscina na área rural de Andradas
Notícias

Bombeiros resgatam uma vaca que caiu em uma piscina na área rural de Andradas

Postado em 1 dia atrás
12 segunda leitura

Na manhã de domingo, 14/09, os bombeiros foram acionados para um resgate na Vargem do Rigoni, zona rural de Andradas.

Veja também

Colégio Junqueira realizou Sarau 2025 inspirado pela magia de Alice no País das Maravilhas

O Colégio Junqueira realizou na noite da última quarta-feira ,dia 10, no Clube Geri da Ica…