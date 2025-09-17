Andradense Eduardo Elias Lusvarghi faz o lançamento de seu primeiro livro

Andradense Eduardo Elias Lusvarghi faz o lançamento de seu primeiro livro: Fragmentos. Reúne pedaços de sua história e da comunidade, faz um convite a reflexão, a memória e destaca lembranças.