Casa Notícias Colégio Junqueira realizou Sarau 2025 inspirado pela magia de Alice no País das Maravilhas
Notícias

Colégio Junqueira realizou Sarau 2025 inspirado pela magia de Alice no País das Maravilhas

Postado em 2 horas atrás
24 segunda leitura

O Colégio Junqueira realizou na noite da última quarta-feira ,dia 10, no Clube Geri da Icasa a edição do Sarau 2025. Arte , poesia , música e encantamento inspirado pela magia de Alice no País das Maravilhas.

Veja também

Profissionais da Santa Casa compartilham tristes experiências que vivenciaram nos últimos meses

A Santa Casa de Andradas passa por um momento de preocupação. O número de atendimentos de …