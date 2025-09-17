Casa Notícias Polícia Civil inaugura delegacia rural em Pouso Alegre
Notícias

Polícia Civil inaugura delegacia rural em Pouso Alegre

Postado em 2 horas atrás
6 segunda leitura

Polícia Civil inaugura delegacia rural em Pouso Alegre

Veja também

Colégio Junqueira realizou Sarau 2025 inspirado pela magia de Alice no País das Maravilhas

O Colégio Junqueira realizou na noite da última quarta-feira ,dia 10, no Clube Geri da Ica…