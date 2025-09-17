Casa Notícias Profissionais da Santa Casa compartilham tristes experiências que vivenciaram nos últimos meses
Notícias

Profissionais da Santa Casa compartilham tristes experiências que vivenciaram nos últimos meses

Postado em 2 horas atrás
33 segunda leitura

A Santa Casa de Andradas passa por um momento de preocupação. O número de atendimentos de pacientes continua acima do normal. Neste período é preciso empatia com os profissionais de saúde, que se dedicam ao máximo para realizar os atendimentos. Infelizmente casos de desrespeito foram registrados.

Veja também

Colégio Junqueira realizou Sarau 2025 inspirado pela magia de Alice no País das Maravilhas

O Colégio Junqueira realizou na noite da última quarta-feira ,dia 10, no Clube Geri da Ica…