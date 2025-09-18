Casa Notícias Os voluntários da Santa Casa de Andradas promoveram mais uma edição da “Tarde do Boteco”.
Os voluntários da Santa Casa de Andradas promoveram mais uma edição da “Tarde do Boteco”.

Postado em 4 horas atrás
Os voluntários da Santa Casa de Andradas promoveram mais uma edição da “Tarde do Boteco”. O evento reuniu pratos saborosos, música e solidariedade.

