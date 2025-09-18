Os voluntários da Santa Casa de Andradas promoveram mais uma edição da “Tarde do Boteco”. O evento reuniu pratos saborosos, música e solidariedade.
Casa Notícias Os voluntários da Santa Casa de Andradas promoveram mais uma edição da “Tarde do Boteco”.
-
Um espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. Juíza faz a doação de mudas em AndradasUm espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. A juíza aposentada Milce Terezinha fa…
-
Exposição “Andradas: Um Olhar Especial” acontece no Teatro MunicipalExposição “Andradas: Um Olhar Especial”, no Teatro Municipal reúne fotografias repletas de…
-
Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Leandro Previato.Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Leandro Previato. …
-
TV Atende – Vamos conhecer história do Padre Matheus que está em processo de beatificação.TV Atende – Vamos conhecer história do Padre Matheus que está em processo de beatifi…
-
Colégio Junqueira realizou Sarau 2025 inspirado pela magia de Alice no País das MaravilhasO Colégio Junqueira realizou na noite da última quarta-feira ,dia 10, no Clube Geri da Ica…
-
Profissionais da Santa Casa compartilham tristes experiências que vivenciaram nos últimos mesesA Santa Casa de Andradas passa por um momento de preocupação. O número de atendimentos de …
Veja também
Um espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. Juíza faz a doação de mudas em Andradas
Um espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. A juíza aposentada Milce Terezinha fa…