Casa Notícias Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Leandro Previato.
Notícias

Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Leandro Previato.

Postado em 4 horas atrás
8 segunda leitura

Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Leandro Previato.

Veja também

Um espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. Juíza faz a doação de mudas em Andradas

Um espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. A juíza aposentada Milce Terezinha fa…