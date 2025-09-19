Arquivo Municipal que guarda documentos históricos de Andradas passa por processo de tombamento

Recentemente esteve em Andradas uma historiadora da AME Cultura, empresa que presta assessoria a Prefeituras e gestores públicos para a criação e implementação de políticas nas áreas de cultura, esporte e turismo. A visita foi para analisar o processo de tombamento do arquivo municipal e do jatobazeiro localizado no parque.
