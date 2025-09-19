Casa Notícias Arquivo Municipal que guarda documentos históricos de Andradas passa por processo de tombamento
Arquivo Municipal que guarda documentos históricos de Andradas passa por processo de tombamento

Postado em 16 horas atrás
Recentemente esteve em Andradas uma historiadora da AME Cultura, empresa que presta assessoria a Prefeituras e gestores públicos para a criação e implementação de políticas nas áreas de cultura, esporte e turismo. A visita foi para analisar o processo de tombamento do arquivo municipal e do jatobazeiro localizado no parque.

