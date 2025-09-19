Casa Notícias Banda Lira da Mantiqueira considerada como um dos símbolos da cultura musical de Andradas
Banda Lira da Mantiqueira considerada como um dos símbolos da cultura musical de Andradas

Postado em 16 horas atrás
Considerada como um dos símbolos da cultura musical do município a Banda Lira da Mantiqueira se tornou patrimônio cultural imaterial de Andradas, um reconhecimento e valorização devido a sua importância histórica e social para a comunidade.

