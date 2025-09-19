Banda Lira da Mantiqueira considerada como um dos símbolos da cultura musical de Andradas

Banda Lira da Mantiqueira considerada como um dos símbolos da cultura musical de Andradas

Considerada como um dos símbolos da cultura musical do município a Banda Lira da Mantiqueira se tornou patrimônio cultural imaterial de Andradas, um reconhecimento e valorização devido a sua importância histórica e social para a comunidade.