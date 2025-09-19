Casa Notícias Faleceu nesta quinta-feira, 18 setembro, o juiz Dr. Tarcisio marques
Notícias

Faleceu nesta quinta-feira, 18 setembro, o juiz Dr. Tarcisio marques

Postado em 12 minutos atrás
6 segunda leitura

Faleceu nesta quinta-feira, 18 setembro, o juiz Dr. Tarcisio marques

Veja também

Voluntários preparam a tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro

Voluntários preparam tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro. Os…