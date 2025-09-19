Faleceu nesta quinta-feira, 18 setembro, o juiz Dr. Tarcisio marques
-
Voluntários preparam a tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de SetembroVoluntários preparam tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro. Os…
-
Um espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. Juíza faz a doação de mudas em AndradasUm espetáculo da natureza com a florada do ipê rosa. A juíza aposentada Milce Terezinha fa…
-
Exposição “Andradas: Um Olhar Especial” acontece no Teatro MunicipalExposição “Andradas: Um Olhar Especial”, no Teatro Municipal reúne fotografias repletas de…
-
Os voluntários da Santa Casa de Andradas promoveram mais uma edição da “Tarde do Boteco”.Os voluntários da Santa Casa de Andradas promoveram mais uma edição da “Tarde do Boteco”. …
-
Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Leandro Previato.Polícia Militar realiza apreensão de drogas no bairro Leandro Previato. …
-
TV Atende – Vamos conhecer história do Padre Matheus que está em processo de beatificação.TV Atende – Vamos conhecer história do Padre Matheus que está em processo de beatifi…
Veja também
Voluntários preparam a tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro
Voluntários preparam tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro. Os…