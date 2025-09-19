Casa Notícias Voluntários preparam a tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro
Notícias

Voluntários preparam a tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro

Postado em 16 horas atrás
21 segunda leitura

Voluntários preparam tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro. Os comerciantes e a comunidade estão convidados para ajudar fazer a alegria da criançada .

Veja também

Santa Casa de Andradas se torna referência em estrutura e suporta para partos humanizados

Santa Casa de Andradas se torna referência em estrutura e suporta para partos humanizados …