Voluntários preparam a tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro

Voluntários preparam tradicional Festa do dia das Crianças no Estádio Sete de Setembro. Os comerciantes e a comunidade estão convidados para ajudar fazer a alegria da criançada .